Autoridades australianas localizam cápsula radioativa perdida em estrada

Uma pequena cápsula radioativa, que caiu de um caminhão em uma rodovia desértica do estado da Austrália Ocidental no mês passado, foi encontrada, informaram as autoridades nesta quarta-feira.

"É um bom resultado, como eu disse, certamente foi encontrada uma agulha no palheiro. Eu penso que os australianos podem dormir melhor esta noite", disse o ministro dos Serviços de Emergência da Austrália Ocidental, Stephen Dawson.

A cápsula é um cilindro prateado menor do que uma unha humana - de apenas 8 mm por 6 mm -, mas que as autoridades afirmam conter Césio-137 suficiente para provocar doenças agudas provocadas pela radiação.

Depois de uma busca por centenas de quilômetros na rodovia, a cápsula minúscula foi encontrada na beira de uma estrada deserta ao sul da cidade de Newman, perto da mina de onde saiu, informou o comissário dos Serviços de Emergência do estado, Darren Klemm.

A busca, que durou seis dias, chegou ao fim quando um veículo especial detectou radiação na estrada.

As autoridades trabalham agora para remover a cápsula e transportá-la a um local seguro, disse Klemm.

O objeto desapareceu de um caminhão que saiu de uma mina localizada 1.400 quilômetros ao norte da capital do estado e que seguia para a região de Perth, uma distância maior que entre as cidades de Paris e Madri.

