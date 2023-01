Paris Hilton anuncia o nascimento de seu primeiro filho

A ex-estrela de reality show de 41 anos contou em entrevista no mês passado que havia iniciado um processo de fertilização in vitro

A herdeira de hotéis famosos, Paris Hilton, anunciou na terça-feira, 24, que ela e seu marido, Carter Reum, deram as boas-vindas ao primeiro filho.

Hilton postou uma foto no Instagram do que parecia ser seu recém-nascido segurando seu polegar.

"Já é amado além das palavras", escreveu Hilton com um emoji de coração azul.

A mídia americana informou que o bebê nasceu de uma barriga de aluguel.

A ex-estrela de reality show de 41 anos contou em entrevista no mês passado que havia iniciado um processo de fertilização in vitro durante a pandemia com o marido, um investidor com quem se casou em 2021.

Hilton disse à revista People que "como o mundo fechou" no início da pandemia, era o "momento perfeito" para "ter todos os óvulos armazenados e prontos".

Em um comunicado publicado na terça-feira pela People, Hilton afirmou que os "corações" de sua família estão "explodindo de amor pelo nosso bebê".

