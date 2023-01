RBD: pré-venda de ingressos começa hoje, 24/1

Os fãs de RBD podem ficar tranquilos, pois haverá turnê do grupo mexicano passando pelo Brasil!

Os integrantes da banda anunciaram na quinta-feira, 19/1, a série de shows que marca os quase 20 anos de música e história do Rebelde, novela adolescente de origem mexicana distribuída pela Televisa.

A turnê passará por 26 cidades entre México, Estados Unidos e Brasil. Em solo brasileiro, o grupo mexicano fará show em São Paulo e Rio de Janeiro.

RBD: veja a data e local dos shows no Brasil

No Brasil, duas apresentaçoes foram confirmadas. Os shows ocorrerão em novembro de 2023, sendo dia 17 de novembro em São Paulo, no Allianz Parque, e no dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

RBD: pré-venda de ingressos inicia hoje, 24/1

Os valores variam entre R$ 210 e R$ 850 em São Paulo, e R$ 195 e R$ 850, no Rio de Janeiro.

Clientes BRBCard têm pré-venda exclusiva nos dias 24 e 25 de janeiro, começando às 10h online neste link e às 12h nas bilheterias oficiais. Para o público em geral, a venda se inicia no dia 27 de janeiro por meio dos mesmos canais.

Os ingressos podem ser adquiridos em até 5x sem juros pelos clientes BRBCard e em até 3x sem juros para os demais cartões.

