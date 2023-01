M&M's deixa de usar bonecos em publicidade após polêmica nos EUA

A marca de doces M&M's decidiu parar de usar em seus anúncios publicitários os célebres personagens multicoloridos no formato de pastilhas de chocolate, criticados por parte da direita conservadora dos Estados Unidos, que os considera politizados.

O tema começou com o lançamento, em setembro, de um novo membro da família de "spokescandies" (porta-vozes dos doces), chamado Purple (violeta).

Este foi o terceiro personagem feminino do grupo, depois de Green (verde) e Brown (marrom), criados, segundo a M&M's, "para representar a aceitação e a inclusão".

A cor violeta costuma simbolizar o apoio à comunidade LGBTQ e a expressão da homossexualidade.

A chegada de Purple provocou críticas e os internautas culparam a empresa Mars Wrigley, fabricante dos M&M's, por politizar os doces populares.

Segundo eles, os personagens dos M&M's se tornaram "woke", palavra usada para designar o ativismo contra toda forma de discriminação e exclusão em relação a uma ou mais minorias.

A polêmica voltou à tona no começo de janeiro, com a comercialização de um pack especial de edição limitada, contendo exclusivamente as três cores dos personagens femininos: verde, marrom e roxo.

"Os M&M's 'woke' voltaram", protestou Tucker Carlson, um dos principais apresentadores da Fox News, conhecida pelas posições conservadoras de vários de seus profissionais estelares.

Ironicamente, disse que Green era "possivelemente lésbica" e que Purple era "obesa", referindo-se à sua forma ovalada, similar à dos M&M's recheados com amendoim.

Há um ano, Carlson já tinha criticado os M&M's por ter substituído as botas brancas de Green por tênis, deixando-o "menos sexy".

Em um comunicado publicado nesta segunda-feira no Twitter, os M&M's se refiriram ao tema.

"Estados Unidos, conversemos. No último ano, fizemos algumas mudanças em nossos queridos porta-vozes. Não estávamos certos de se alguém se daria conta. E definitivamente não achamos que isto afetaria a Internet. Mas agora entendemos: até os sapatos de um doce podem causar polarização. Era a última coisa que os M&Ms queriam, pois nosso objetivo é unir as pessoas", disse.

A empresa informou que por causa disso decidiu suspender os personagens.

Os bonecos animados serão substituídos nas novas campanhas publicitárias pela atriz e comediante Maya Rudolph.

"Estamos certos de que a sra. Rudolph defenderá o poder da diversão para criar um mundo em que todos sintam fazerem parte", concluiu o M&M's.

