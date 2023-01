Padre morre carbonizado em incêndio criminoso na Nigéria

Caso aconteceu no último dia 15 de janeiro, em Kafin-Koro, Nigéria, e autores do crime não foram identificados

Um padre católico morreu na Nigéria após ser queimado vivo durante incêndio iniciado por invasores não identificados.

O caso aconteceu na madrugada do último dia 15 de janeiro, em uma residência paroquial na cidade nigeriana de Kafin-Koro.



Na ocasião, os responsáveis pelo ataque iniciaram o incêndio, que vitimou o padre Isaac Achi, após tentativa frustrada de invadir a residência.

O padre Collins Omeh, que também estava no local no momento do ataque, sobreviveu às chamas mas teve de ser internado em um hospital para recuperação.

Polícia busca criminosos que queimaram o padre vivo

Os infratores fugiram ao perceber a chegada de uma equipe tática ao local. A polícia nigeriana investiga a autoria do crime.

