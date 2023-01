Homem sem braços e pernas é preso após tentar roubar mulher com deficiência na Argentina

Um jovem de 18 anos foi preso após tentar assaltar uma mulher com deficiência em La Plata, na Argentina. Seria mais uma ocorrência policial de rotina, porém, o caso repercutiu na imprensa local e se tornou viral diante do fato do homem que tentou cometer o assalto não possuir pernas ou braços

O caso aconteceu na última sexta-feira, 13, e viralizou nas redes sociais. Identificado como Isidro Casanova, o assaltante é residente de La Matanza, município próximo de Buenos Aires.

De acordo com relatório do caso, Isidro estava vendendo lenços descartáveis em uma via pública quando avistou uma mulher de 40 anos que também tem deficiência.

Segundo o site argentino Infobae, testemunhas afirmam que Isidro derrubou a mulher com deficiência no chão e a ameaçou dizendo: "Se você não me der o dinheiro, eu vou te matar".

Mesmo com a intimidação, a vítima reagiu e escapou do assalto. O jovem de 18 anos tentou fugir após o fracasso da tentativa de assalto, mas devido a sua limitação na locomoção, foi alcançado e preso pelos policiais.

Os policiais não estavam preparados para lidar com a situação já que o protocolo de abordagem não possuí orientações para prisão de pessoas com deficiência. Ao Infobae, os agentes de segurança relataram que sentiram-se "constrangidos" durante a prisão de Isidro.

O sentimento, segundo eles, se deu devido ao fato de não saberem como algemar o infrator, visto que ele não possuía mãos nem pés. Após coleta de depoimento e registro da tentativa de assalto, o jovem foi liberado e irá responder em liberdade.



