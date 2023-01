Acidente com avião deixa pelo menos 67 mortos no Nepal

Um acidente envolvendo um voo doméstico vitimou pelo menos 67 pessoas no Nepal. O fato aconteceu neste domingo, 15, por volta das 11 horasno horário local (2h15 hora de Brasília) próximo a Pokhara, no centro do país, onde faria seu pouso.



À AFP, o policial Ak Chhetri disse que trinta e um corpos foram levados para hospitais e que outros 36 foram encontrados no local do acidente. O avião contava com 68 passageiros e quatro tripulantes, de acordo com a Yeti Airlines.



O porta-voz da companhia aérea, Sudarshan Bardaula, disse que dos 68 passageiros, 15 eram estrangeiros sendo: cinco cidadãos indianos, quatro russos, dois coreanos, um argentino, um australiano, um irlandês e um francês.



A fuselagem queimada do bimotor estava em um barranco profundo entre o antigo aeroporto de Pokhara e o novo terminal internacional, inaugurado em 1º de janeiro.



"O avião caiu em um barranco, por isso é difícil remover os corpos. A operação de busca e resgate continua. Nenhum sobrevivente foi encontrado até agora", disse um porta-voz do Exército, Krishna Prasad Bhandari à AFP.



Após o acidente, os socorristas tentaram apagar o fogo entre os restos do avião, um ATR 72 movido por dois motores turboélice.



