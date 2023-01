Modelo brasileiro de 27 anos é encontrado morto na Itália

Gabriel Luiz Dias da Silva, modelo brasileiro, foi encontrado morto com um saco na cabeça. O principal suspeito do caso é o italiano aposentado Gianclaudio DB, parceiro de 71 anos da vítima.

Gabriel Luiz Dias da Silva, um modelo e instrutor de ginástica brasileiro de 27 anos, foi encontrado morto com um saco plástico na cabeça, em Milão, na Itália, nesta quinta-feira, 12. O parceiro da vítima, de 71 anos, Gianclaudio, foi quem ligou para a polícia e vem sendo colocado como suspeito do caso.

Gianclaudio é dono do imóvel onde Gabriel morava e, segundo ele, houve uma festa de sexo e “muitas drogas” nos últimos dois dias de vida de Gabriel. O jornal diário italiano “Corriere della Sera” apurou que esta foi a primeira vez em que a festa ocorreu no apartamento.

A polícia suspeita que a morte pode ter sido causada pelo excesso de drogas e investiga Gianclaudio por homicídio culposo (sem intenção de matar).

Antes de se aposentar, Gianclaudio foi banqueiro e assessor financeiro. Ele confirmou o uso de drogas durante a ocasião, mas não disse quais eram as substâncias em questão.

A polícia italiana vem investigando as pessoas que participaram da festa. A ocasião ocorreu na terça-feira, 10, mas só encontrou o corpo do modelo brasileiro na quinta-feira, 12, pois havia passado a quarta-feira, 11, "dormindo no sofá".

Gabriel conhecei Gianclaudio em 2019, quando chegou a Itália, mas não o via frequentemente pois o italiano vivia com outro homem. Porém, ao longo do tempo, foram se encontrando cada vez mais.

O corpo de Gabriel vai passar por uma autópsia, que determinará se o modelo havia consumido drogas. Gianclaudio também foi submetido a exames para saber quais drogas ele consumiu.

