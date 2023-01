Lens e Olympique vencem e botam pressão no PSG no Campeonato Francês

O Olympique de Marselha (3º) venceu neste sábado o Lorient (6º) em de casa por 3 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Francês, que também teve a vitória do vice-líder Lens por 1 a 0 sobre o Auxerre (18º), resultados que colocam pressão no líder Paris Saint-Germain.

Apesar de sair atrás, com gol do nigeriano Terem Moffi (29), o Olympique empatou pouco depois com o bósnio Sead Kolasinac (38). No segundo tempo, o chileno Alexis Sánchez marcou o da virada (53) e Jordan Veretout fechou o placar (59).

O time do técnico Igor Tudor fica agora a cinco pontos do PSG, que fecha a rodada no domingo contra o Rennes (4º).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais cedo, o Lens encurtou para três pontos a distância para o líder, ao vencer o Auxerre com um gol de pênalti do polonês Przemyslaw Frankowski (59).

No último jogo deste sábado, o Lyon, à deriva no meio da tabela, tentará se reabilitar no campeonato e se aproximar da luta por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada recebendo o Strasbourg (19º).

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês e classificação (horário de Brasília):

- Sábado:

Lens - Auxerre 1 - 0

Olympique de Marselha - Lorient 3 - 1

(17h00) Lyon - Strasbourg

- Domingo:

(09h00) Lille - Troyes

(11h00) Reims - Nice

Montpellier - Nantes

Angers - Clermont-Ferrand

Toulouse - Brest

(13h05) Monaco - Ajaccio

(16h45) Rennes - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 18 15 2 1 48 13 35

2. Lens 44 19 13 5 1 32 13 19

3. Olympique de Marselha 42 19 13 3 3 39 16 23

4. Rennes 34 18 10 4 4 35 20 15

5. Monaco 34 18 10 4 4 35 25 10

6. Lorient 32 19 9 5 5 31 29 2

7. Lille 31 18 9 4 5 30 24 6

8. Lyon 25 18 7 4 7 27 21 6

9. Clermont-Ferrand 25 18 7 4 7 22 26 -4

10. Nice 24 18 6 6 6 22 20 2

11. Reims 24 18 5 9 4 21 23 -2

12. Toulouse 22 18 6 4 8 28 33 -5

13. Troyes 18 18 4 6 8 29 35 -6

14. Nantes 18 18 3 9 6 18 24 -6

15. Montpellier 17 18 5 2 11 28 37 -9

16. Ajaccio 15 18 4 3 11 15 27 -12

17. Brest 14 18 3 5 10 18 33 -15

18. Auxerre 13 19 3 4 12 16 41 -25

19. Strasbourg 12 18 1 9 8 22 33 -11

20. Angers 8 18 2 2 14 16 39 -23

./bds/dam/mcd/cb

Tags