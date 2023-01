Índia: cidade afunda 14 centímetros em um ano e pode desaparecer

Joshimath fica em uma região com solo instável, e afundou 5,4 cm em menos de duas semanas desde o fim de 2022; construções na cidade indiana têm rachaduras

A cidade indiana de Joshimath, no estado de Uttarakhand, corre o risco de desaparecer totalmente. As informações são da mídia local e do governo indiano.

Desde o fim de dezembro de 2022, diversas construções na cidade apresentaram rachaduras repentinas, e o chão em várias partes de Joshimath começou a ceder. Nas últimas duas semanas, o afundamento da cidade foi de 5,4 centímetros.

O número se soma ao registrado durante o resto do ano, totalizando 14,3 cm desde abril de 2022. O governo estadual realizou reunião nesta sexta-feira, 13, e emitiu uma série de medidas para auxiliar os cidadãos impactados.

Atualmente, serviços de emergência fazem o resgate e salvamento de moradores em áreas com maior risco. Cerca de 100 famílias já foram realocadas.

Toda a cidade, no entanto, pode afundar em breve. A Agência Aeroespacial da Índia (Isro) divulgou imagens de satélite mostrando as alterações no solo, e designou os limites municipais como "zonas sensíveis".

