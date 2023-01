Ucrânia afirma resistir a uma ofensiva russa de 'alta intensidade' na cidade de Soledar

A Ucrânia resiste a uma ofensiva russa de "alta intensidade" na cidade oriental de Soledar, para onde a Rússia enviou mais tropas, disse a vice-ministra da Defesa, Ganna Malyar, na manhã desta sexta-feira (13).

"As hostilidades continuam. O inimigo lançou quase todas as suas forças principais para a região de Donetsk e mantém uma ofensiva de alta intensidade", afirmou Malyar no Telegram, depois de garantir que a noite foi difícil.

A vice-ministra ucraniana considerou que "é uma fase difícil da guerra".

"Mas nós vamos ganhar. Nossos combatentes estão tentando bravamente manter nossa defesa", disse.

Os combates dentro e ao redor de Soledar duram vários meses, mas sua intensidade aumentou consideravelmente nos últimos dias, enquanto o Exército ucraniano luta nesta pequena cidade conhecida por suas minas de sal contra mercenários do grupo paramilitar russo Wagner.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, prometeu na quinta-feira entregar todo o material militar necessário para defender Soledar e Bakhmut - 15 km de distância -, uma grande cidade do leste que também resiste há semanas à ofensiva militar russa e que Moscou tenta conquistar desde o verão boreal.

O chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou na quarta-feira que seus homens controlavam Soledar, mas tanto o Kremlin quanto as autoridades ucranianas rapidamente negaram.

A Rússia lançou a sua ofensiva nesta área de Donetsk depois de sofrer vários contratempos que levaram o presidente russo Vladimir Putin a mobilizar centenas de milhares de reservistas e lançar uma campanha de bombardeios contra as infraestruturas energéticas.

