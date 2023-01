Polícia investiga assassinato de brasileira das Forças norte-americana

O Departamento de Polícia dos Estados Unidos investiga o desaparecimento e assassinato da brasileira Anna Laura Costa, 22, soldado das Forças norte-americana. O principal suspeito do crime é o suposto ex-namorado da jovem, Luís Antônio Gomes Akay, 36, também brasileiro morando nos EUA. Ele confessou ter matado a jovem após discussão em que a vítima pediu o fim da relação.

As investigações iniciais sugerem que Anna morreu depois de uma viagem de férias com Luís, em Los Angeles, em 27 de dezembro. A Polícia negociou com o homem informações sobre o corpo da vítima.

Luís Akay, assassino confesso, e a ex-namorada de Anna Laura Costa, 22, soldado no exército dos Estados Unidos (Foto: Reprodução/Twitter)



A mãe da jovem, Erbena Costa, falou pela primeira vez sobre o caso em entrevista ao programa “Encontro”, da Globo, na manhã desta terça-feira, 10. De acordo com familiares de Anna Laura Costa, que era soldado no exército dos EUA, o namorado da jovem fez um acordo com a Polícia de Los Angeles para indicar a localização do corpo.

A família de Anna Laura também descobriu que Luís Antônio Gomes Akay é suspeito de matar uma outra jovem há seis anos. A vítima teve um relacionamento de mais ou menos quatro meses com o suspeito e, após pedir para terminar, ela desapareceu em 27 de fevereiro de 2017 e nunca foi encontrada.

Após negociações com o FBI, o namorado apontado como assassino da jovem brasileira confessou onde está o corpo da vítima. A família informou que foi acionada pela polícia dos Estados Unidos sobre a informação. Luís Akay está preso desde a última semana.

Conforme a Polícia Federal e informações divulgadas pelo G1, o homem confessou ter matado a jovem após uma discussão em que ela pediu o fim do relacionamento. Porém, desde a prisão, não quis informar à polícia onde estava o corpo da vítima. Nesse sábado, 7, informou que deixou Anna Laura em uma área de montanha.

A polícia americana informou à família que vai fazer a busca pelo corpo da vítima, mas que isso ainda não foi feito por causa do mau tempo. Para a confissão, a polícia informou que propôs um acordo de fiança para que Luís aguardasse o julgamento em liberdade.

O valor estipulado é de U$$ 2 milhões, que equivale a aproximadamente R$ 10 milhões, e a quantia só pode ser paga em espécie. A família da vítima não soube informar se esse valor foi informado ao assassino confesso, somente que ele aceitou o acordo e indicou que o corpo de Anna Laura está em uma região de montanhas, de difícil acesso quando chove.

Anna estava nos Estados Unidos há pelo menos cinco anos, onde concluiu o último ano do ensino médio e o curso superior. Recentemente, após terminar os estudos, entrou para as Forças Armadas, onde estava como soldado. No fim de dezembro, ela tirou férias e disse à família que iria a Los Angeles com o ex-namorado.

No dia 27 de dezembro, ela manteve o último contato com a família, quando chegou a contar que havia pedido um tempo na relação com Akay. Na sequência, não atendeu mais as ligações ou respondeu as mensagens. A família formalizou no Brasil o desaparecimento, e a Polícia Federal acionou o FBI, que começou as investigações.

Durante a entrevista no "Encontro", a mãe de Anna Laura contou que o assassino manteve contato com a família da vítima no início das buscas. Em um áudio enviado a um dos parentes, ele conta o que supostamente teria acontecido no dia do desaparecimento. "Nada, a gente só discutiu, ela saiu do quarto. Pensei que ela só ia tomar um ar, fazer alguma coisa e não voltou, entendeu?”

“A mulher acabou de me ligar da polícia reclamando que eu tô ligando demais, falou que 'ela não está desaparecida, ela pegou um voo pra casa e ela simplesmente não quer estar mais com você’", disse o homem em resposta à família que buscava notícias da mulher desaparecida.

Assassino confesso

Ainda de acordo com a família, Luís Antônio teria dito que gastou dois galões de gasolina durante as buscas por Anna Laura. Entretanto, após ser encontrado pela polícia e interrogado, ele confessou que havia matado a namorada.

Desde então, a polícia buscava uma forma do assassino confesso revelar onde estava o corpo. Foi então que um acordo foi proposto, para que Luís pagasse uma fiança e pudesse aguardar o julgamento em liberdade, caso revelasse onde o corpo estava.

O casal não tinha contato diário, e o encontro entre os dois era ocasional, na maioria das vezes durante as viagens curtas que faziam juntos. De acordo com a família de Anna Laura, Luís tinha uma obsessão pela jovem. Eles se conheciam há dois anos, mas os parentes não sabem dizer há quanto tempo exatamente estavam se relacionando.

"Ele conheceu a Anna através de uma prima nossa que mora nos EUA e alugava quartos. Ele era inquilino dela, e aí desde a primeira vez que viu Anna Laura, ele criou uma obsessão por ela, queria conquistá-la a todo custo, mas a Anna não queria ele, e ele continuou insistindo", contou uma prima da vítima.



Suspeito de feminicídio e estelionato

A família de Anna Laura também descobriu que Luís Antônio Gomes Akay é suspeito de matar uma outra jovem há seis anos. Com a repercussão do caso nas redes sociais, os parentes da jovem descobriram que Akay teve um relacionamento de mais ou menos quatro meses com outra vítima, e, após a mulher pedir para terminar, ela desapareceu em 27 de fevereiro de 2017 e nunca foi encontrada.

Na época, o caso foi arquivado por falta de provas, e corpo não foi encontrado. Porém, devido ao caso da vítima mais recente, voltará a ser investigado. Por questões judiciais, nem o nome da outra jovem nem a cidade podem ser divulgados até a devida autorização.

Além dos feminicídios, a família de Anna Laura também recebeu diversas mensagens de brasileiros que moram nos Estados Unidos e relataram que sofreram golpes de estelionato de Luís Antônio Gomes Akay.



