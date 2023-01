China suspende vistos de curta estada para sul-coreanos em represália

A China suspendeu a emissão de vistos de curta duração para sul-coreanos em resposta à imposição de restrições de viagem relacionadas com a covid-19 aos passageiros procedentes do gigante asiático - informou a embaixada chinesa em Seul, nesta terça-feira (10).

"Embaixadas e consulados na Coreia suspenderão a emissão de vistos de curta estada para cidadãos coreanos", disse a embaixada em Seul.

As medidas serão "reajustadas em conformidade com a implementação, por parte da Coreia do Sul, das discriminatórias restrições de entrada par a China", acrescentou.

No mês passado, Seul impôs várias medidas aos viajantes do país vizinho, devido ao aumento do número de casos no país.

Os voos que têm a China como destino de origem agora estão limitados, e os passageiros procedentes do país, incluindo os de Macau e de Hong Kong, precisam apresentar um teste negativo de covid para poderem embarcar.

Além disso, quem chegar da China continental também deverá fazer um teste ao aterrissar.

Apesar de criticar as medidas aplicadas por outros países, Pequim não emite vistos de turista e exige que todos os passageiros apresentem teste negativo de covid para entrarem no país.

Segundo estatísticas oficiais, 2.224 cidadãos chineses desembarcaram na Coreia do Sul desde 2 de janeiro com vistos de curta duração, e 17,5% testaram positivo para covid ao chegar.

Seul também restringiu a emissão de vistos de curta duração para cidadãos chineses, exceto para autoridades oficiais, diplomatas e pessoas com missões humanitárias, ou empresariais, cruciais, até o final de janeiro.

