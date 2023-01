Irã condena mais três pessoas à morte por relação com protestos

A Justiça iraniana condenou mais três pessoas à morte por envolvimento nos protestos pela morte da jovem curdo-iraniana Mahsa Amini, sob custódia policial - anunciou a agência de notícias do Poder Judiciário, a Mizan Online, nesta segunda-feira (9).

Segundo a Mizan Online, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi e Saeed Yaghoubi foram acusados de estarem envolvidos na morte de três membros das forças de segurança durante as manifestações. Eles foram considerados culpados de "moharabeh" ("guerra contra Deus"), disse a Mizan Online.

No mesmo processo, outras duas pessoas foram condenadas a penas de prisão pela morte de três membros das forças de segurança na província de Isfahan (centro), em 16 de novembro de 2022, acrescentou a mesma fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre eles, está o jogador de futebol Amir Nasr-Azadani, de 26 anos, que joga no time local.

Todas as sentenças anunciadas esta segunda-feira podem ser objeto de recurso perante o Supremo Tribunal, acrescentou a Mizan Online.

Com isso, chega a 17 o número de condenados à pena capital em relação às multitudinárias manifestações no país, conforme contagem feita pela AFP com base em comunicados oficiais.

Quatro foram executados, e dois tiveram suas sentenças confirmadas pela Suprema Corte. Os demais aguardam julgamento, ou ainda podem recorrer.

As autoridades classificaram os protestos como "distúrbios", afirmando que são estimulados por países e organizações hostis ao Irã.

pdm/tp/all/jvb/zm/tt

Tags