Índia: idoso faz réplica em silicone de esposa morta por Covid-19

Um homem em Calcutá, na Índia, chamou atenção na internet após encomendar uma réplica em tamanho real da esposa, que morreu de Covid-19. O caso viralizou no começo desta semana.

Tapas Sandilya, de 65 anos, afirma que a estátua foi um pedido da esposa Indrani pouco antes de morrer, em maio de 2021. Ela teria dito que, após 39 anos de casamento, não queria que o marido se sentisse solitário caso ela morresse.

A família de Tapas era contra a ideia, mas acabou convencida. Eles entraram em contato com o escultor Subimal Das, especialista em estátuas do tipo. O estilista responsável pelas roupas de Indrani em vida forneceu as medidas exatas da mulher, e fotos de diversos ângulos foram usadas para reconstruir as feições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O trabalho levou mais de seis meses e custou 250 mil rúpias indianas, cerca de R$ 16 mil em conversão direta. Após fazer moldes em argila, o escultor montou o corpo em fibra de vidro e cobriu a estátua com um tipo de silicone similar à pele humana.

Até o cabelo recebeu atenção especial. Tapas fez questão de que o escultor incluísse, no processo, algumas mechas grisalhas, para reproduzir fielmente a aparência da esposa.

Atualmente, a estátua de Indrani fica na sala de estar da casa do viúvo. A réplica, que pesa 30 quilos, foi colocada no local em que a mulher mais gostava de sentar, vestida com roupas de seda usadas por ela no casamento do filho com Tapas, e adornada com as joias favoritas da falecida.

Mais notícias internacionais

Sobre o assunto Reino Unido: primeiro-ministro convoca reunião de crise sobre sistema de saúde

Irã executa outras duas pessoas relacionadas a protestos

Cometa cruzará céu da Terra após 50.000 anos

Líder supremo iraniano nomeia novo chefe da Polícia Nacional

Jornalistas são presos no Sudão do Sul após divulgarem vídeo sobre o presidente que viralizou

Ucrânia: combates se intensificam no Natal ortodoxo, apesar da ordem de trégua

Líder da Igreja Ortodoxa Ucraniana celebra missa em famoso mosteiro desvinculado de Moscou

China suspende contas de mídia social de críticos da política sobre covid

Tags