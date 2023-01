Líder supremo iraniano nomeia novo chefe da Polícia Nacional

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, anunciou neste sábado(7) a nomeação de um novo chefe da Polícia Nacional para substituir o general cujo mandato terminou.

Em uma carta publicada em seu site, Khamenei indicou a nomeação do general Ahmad-Reza Radan substituindo o general Hossein Ashtari, que ocupava o cargo desde 2015.

Em 2010, o Tesouro dos Estados Unidos colocou Ahmad-Reza Radan em sua 'lista negra' por violar os direitos humanos, após a polêmica reeleição do presidente ultraconservador Mahmud Ahmadinejad, que levou a grandes protestos reprimidos pelo poder. Nesse mesmo ano, foi sancionado pela União Europeia.

O general Radan, nascido em 1963, foi subchefe da Polícia Nacional entre 2008 e 2014, quando foi substituído precisamente pelo general Hossein Ashtari.

Esta nomeação ocorre no contexto das manifestações no país, desencadeadas pela morte da jovem curda iraniana, Mahsa Amini, em 16 de setembro, após a sua detenção por suposta violação do código de vestuário para mulheres.

Milhares de pessoas foram detidas desde a morte de Amini por envolvimento no que as autoridades iranianas chamam de "distúrbios" orquestrados por países estrangeiros e grupos de oposição.

Centenas de pessoas, incluindo membros das forças de segurança, também foram mortas durante as manifestações desde meados de setembro.

