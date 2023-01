Casal sobrevivente de holocausto nazista doa fortuna a zoológico alemão

Uma milionária alemã destinou toda sua fortuna, de 26 milhões de dólares (R$ 135 milhões), para um zoológico em Colônia, no oeste da Alemanha, onde nasceu. A motivação surgiu pelo amor aos animais e a gratidão à sua cidade natal. As informações foram divulgadas pelo Zoológico de Colônia, nesta quarta-feira, 4.

Aos 96 anos, Elizabeth Reichert realizou, também, o desejo do marido, Arnulf Reichert, judeu, que morreu em 1998. Durante o período da Segunda Guerra, ambos se escondiam para escapar do holocausto nazista com a ajuda de outros habitantes.

Em fuga, o casal teve curta passagem por Israel antes de chegar em solo norte-americano. Eles moravam na Filadélfia, nos Estados Unidos, onde formaram grande parte do patrimônio como empresários.

Eles se conhecem desde 1944 e não deixam filhos. Antes de Arnulf morrer, a viúva já havia combinado com ele que passaria a herança ao zoológico, mas os administradores do local somente foram informados sobre a doação em dezembro.

Em entrevista ao jornal Kölner Stadt-Anzeiger, Elizabeth afirmou que o dinheiro seria "bem utilizado" deste modo. "Quando você pensa para quem deseja doar seu dinheiro, as recordações têm um grande papel", disse.

Outro fator que fez a família milionária tomar a decisão foi a fim de beneficiar, a longo prazo, as pessoas que residem na Renânia — área vagamente definida da Alemanha Ocidental, nas duas margens do médio e baixo Reno.

Sobre o fundo



Christopher Landsberg, diretor do Zoológico de Colônia, manteve contato frequente com Reichert. O advogado foi quem regulamentou a criação de uma fundação, na qual o patrimônio do casal passou a ser despejado.

Landsberg afirmou, em comunicado divulgado pelo parque, que o processo organizacional para consolidar a doação levou meses devido a regulamentos e exigências legais envolvendo Estados Unidos e Alemanha.

A primeira remessa, de 700 mil dólares, no entanto, já chegou ao país. Conforme os documentos, o dinheiro foi colocado em um fundo. Assim, os repasses deverão ser feitos todos os anos, em quantias que podem aumentar gradativamente, chegando a até 1,5 milhão de euros.

"Com isso, asseguramos uma receita adicional significativa para o zoológico", disse o diretor do zoológico na nota, acrescentando que a criação do fundo também garante que o espaço se beneficie dos valores que serão repassados durante um "longo período" e por "muitas gerações".

Para homenagear Arnulf Reichert, a seção sul-americana do zoológico receberá o nome do falecido. Em publicação no Instagram, Christopher lamentou a morte de Elizabeth.



