O ambicioso e pragmático Kevin McCarthy, novo presidente da Câmara dos EUA

A eleição de Kevin McCarthy para a presidência da Câmara dos Representantes marca o auge de um político ambicioso, que precisou fazer concessões para chegar ao cargo.

Este homem de 57 anos aceitou, na madrugada deste sábado, o prestigioso cargo de "speaker", que há muito cobiçava.

Mas chega enfraquecido após uma eleição interminável e uma rebelião interna de cerca de vinte congressistas apoiadores de Donald Trump que obrigaram a realização de 15 votações para a escolha do presidente da Câmara.

Legislador californiano e líder desde 2014 do grupo republicano na Câmara dos Representantes, McCarthy era considerado por esses trumpistas tímido, pouco favorável ao ex-presidente e sem convicções próprias.

Dado o desempenho medíocre do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, nas quais garantiu uma maioria estreita na Câmara, McCarthy precisou cortejar os 'rebeldes' por quatro dias para trazê-los de volta à disciplina partidária.

Não é a primeira vez que este homem pragmático tem que desdobrar-se para alcançar seus objetivos.

Oriundo de uma posição republicana clássica, focada na defesa do Livre Mercado e do sucesso por méritos individuais, McCarthy apoiou a guinada à direita do partido em questões como imigração, criminalidade ou contra os direitos dos transexuais.

No entanto, diante das acusações não comprovadas de fraude eleitoral de Donald Trump e do ataque ao Capitólio, McCarthy mostrou-se muito mais ambíguo.

Apoiador de Trump nas primárias de 2015, McCarthy inicialmente apoiou a campanha do magnata contra os resultados das eleições de 2020.

Mais tarde, abalado pelo ataque ao Congresso em 6 de janeiro de 2021, ele rapidamente declarou que Trump "tinha responsabilidade" pela violência.

Uma semana depois, McCarthy foi fotografado sorrindo com Trump nos salões dourados de Mar-a-Lago, a residência do ex-presidente na Flórida.

"Atualmente, o presidente Trump está empenhado em ajudar a eleição dos republicanos na Câmara e no Senado em 2022", justificou na época, elogiando as vantagens de um "movimento conservador unido".

Em nome dessa unidade partidária, McCarthy estendeu a mão para tenentes leais de Trump no Congresso, como Jim Jordan.

Mas outros apoiadores de Trump não mostraram-se totalmente convencidos e continuaram desafiando o partido, mesmo depois que o próprio Trump pediu para que "votassem em Kevin".

"(McCarthy) se vende para todo mundo há décadas", justificou um dos líderes dos conservadores rebeldes na Câmara, Matt Gaetz.

Por fim, após diversas concessões, McCarthy obteve uma vitória magra que o ressarce da tentativa fracassada de tornar-se "speaker" de 2015, quando teve que retirar a candidatura por uma gafe.

Na época, em uma entrevista televisionada, McCarthy se gabou de que uma comissão de inquérito do Congresso sobre o bombardeio da embaixada americana na Líbia havia prejudicado as chances de Hillary Clinton na eleição presidencial contra Trump.

Essas declarações foram vistas como uma confissão de manipulação política e consideradas inaceitáveis pela opinião pública.

Nascido em 1965 em Bakersfield, reduto republicano no coração do estado democrata da Califórnia, McCarthy é filho de um bombeiro e de uma dona de casa, ambos democratas.

Em seu site, ele destaca as origens populares e promete "defender o sonho americano para aqueles que trabalham duro".

O Congressista também conta como abriu uma pequena lanchonete aos 21 anos e como descobriu os percalços da burocracia.

McCarthy rapidamente retomou os estudos universitários para se tornar primeiro um assistente parlamentar, depois um político local e, finalmente, ser eleito para a Câmara dos Representantes em 2006.

Quando Biden chegou à Casa Branca, o californiano optou por ser um opositor franco. Um ano atrás, ele monopolizou o microfone do plenário da Câmara apenas para atrasar a votação de um enorme plano de infraestrutura do governo.

Em meio à novela para angariar votos suficientes para ser eleito presidente da Câmara, McCarthy brincou: "Tenho o recorde de discurso mais longo da Câmara, não tenho problemas em obter o maior número de votações para ser eleito 'speaker'".

