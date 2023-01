Jogador francês é detido em aeroporto com 100 kg de cocaína

Jean-Manuel Nedra, de 29 anos, é famoso no mundo do futebol da ilha

Um jogador de Martinica (ilha no Caribe que pertence à França) e sua companheira foram detidos recentemente no aeroporto de Roissy (Paris) com mais de 100 quilos (kg) de cocaína escondidos em suas bagagens, informaram nesta quinta-feira à AFP fontes da promotoria de Bobigny, nos arredores da capital francesa.

Meia do Aiglon du Lamentin (região central de Martinica), da sexta divisão do futebol francês, Jean-Manuel Nedra, de 29 anos, é famoso no mundo do futebol da ilha.

"Sem conhecer seu grau de envolvimento, soubemos que um dos nossos jogadores foi preso em Roissy por tráfico de drogas", disse o Aiglon du Lamentin em um breve comunicado enviado à imprensa local.

"Temos que ser mais fortes e sólidos do que nunca para continuar nosso trabalho de educação no esporte para lutar contra esta praga, para proteger e alertar nossos jovens sobre os riscos e consequências deste meio", acrescentou o clube.

O jogador permanece detido provisoriamente, enquanto sua companheira foi colocada em liberdade sob controle policial depois de comparecer na quarta-feira perante um juiz de instrução, explicou a promotoria.

Nedra é membro da seleção de futebol de Martinica há mais de dez anos. Sua viagem a Paris tinha motivos pessoais.

