BMW apresenta na CES protótipo de carro que muda de cor a pedido

A gigante alemã BMW apresentou, na quarta-feira (4), na feira de tecnologia de Las Vegas, um protótipo de automóvel que pode mudar de cor e tem tecnologias digitais em seu interior, como a projeção de informações no para-brisa.

Batizado de "BMW i Vision Dee", o novo carro foi apresentado no encontro anual da Consumer Electronics Show (CES), de Las Vegas, durante um minisshow, que teve a participação do ator Arnold Schwarzenegger.

O BMW i Vision Dee pode mudar de cor com toda uma paleta de cores, uniformemente, em faixas, ou em um padrão quadriculado.

No ano passado, no mesmo evento, o fabricante já havia apresentado um carro que muda de cor, mas apenas para o cinza. A capacidade de projetar dados como velocidade e direção em toda largura do para-brisa, por exemplo, estará disponível a partir de 2025.

A BMW destacou ainda que o veículo pode projetar imagens em realidade aumentada, ou mesmo transformar todo para-brisa em uma tela, tecnologias que, em tese, permitem misturar "o mundo real e o virtual".

A ideia é criar, com um conjunto de programas informáticos, um "companheiro" que ofereça uma experiência personalizada, explicou o CEO do grupo alemão, Oliver Zipse.

O nome Dee é um acrônimo em inglês para "Experiência Digital Emocional".

Maior feira de tecnologia do mundo, a CES abriu as portas nesta quinta-feira em Las Vegas. Seus organizadores esperam recuperar o brilho dos anos anteriores, após as duas últimas ofuscadas pela pandemia da covid-19.

