Turista britânico pesca bagre gigante de quase 200 Kg na Tailândia; veja vídeo

O Guinness Book, livro dos recordes, aponta os Bagres Gigantes como os maiores peixes de água doce do mundo

Um turista britânico registrou a pesca de um peixe-bagre gigante de quase 200 Kg, na cidade de Ratchaburi, Tailândia. Dean McEwan, de 36 anos, passou mais de 1h para conseguir capturar o animal, depois de encontrar forte resistência.

O peixe-gato-gigante, como também é conhecido, tinha mais de 2 metros de comprimento e foi o maior peixe já fisgado no lago Palm Tree, sendo necessário três pessoas para conseguir medir o animal. O momento da pesca foi publicado no dia 19 de dezembro e segue repercutindo.

Ao portal Daily Mail, Dean disse entender o motivo do peixe ser considerado o mais difícil de pescar no mundo: "A primeira vez que você sente a força real desse peixe, você entende porque ele tem o título de peixe lutador de água doce mais difícil de pescar do mundo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De volta ao mar

Após a longa "briga" e a tradicional foto de pescador, o britânico soltou o peixe de volta ao lago. Tim Webb, responsável pela a pesca no lago Palm Tree, disse ao Daily Mail que esse é o maior peixe do lago e provavelmente da Tailândia, porém não tem registros oficiais que provem isso.

Guinness Book

O Guinness Book, livro dos recordes, aponta os Bagres Gigantes como os maiores peixes de água doce do mundo, e o recorde de maior peixe pescado até o momento foi em 2005, com incríveis 293 quilos, na Tailândia.

O Peixe-gato-gigante é um peixe tradicional do sudeste da Ásia, e os números desse animal estão diminuindo drasticamente nos últimos anos. Em 2003 foi listado como ameaçado de extinção pela World Conservation Union.

Veja vídeo do momento da pesca

Sobre o assunto Considerado extinto há 24 anos, peixe-zumbi volta à natureza após conceber 3 mil filhotes

Peixe-leão em Fortaleza: caça com apoio de mergulhadores é uma das opções para controle

Achado em Portugal, peixe ósseo de quase 3 toneladas é o maior já registrado

Tags