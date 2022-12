O que é a fusão nuclear?

O Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 13, um "avanço científico maior" no campo da fusão nuclear.

Há décadas, os cientistas buscam gerar energia com esse mecanismo, que tem várias vantagens: não gera CO2, produz menos rejeitos radioativos do que a energia nuclear conhecida até agora e não traz riscos de acidentes.

A fusão difere da fissão nuclear, técnica atualmente usada em usinas nucleares que envolve a quebra das ligações dos núcleos atômicos para liberar energia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fusão é o processo inverso: envolve a fusão de dois núcleos leves (hidrogênio, por exemplo), para criar um pesado (hélio), e isso também libera energia.

É o processo que ocorre em estrelas como o Sol.

"Controlar a fonte de energia das estrelas é o maior desafio tecnológico da humanidade", escreveu no Twitter o físico Arthur Turrell, autor do livro "The Star Builders".

A fusão só é possível aquecendo materiais a temperaturas extremamente altas, acima de 100 milhões de graus Celsius.

"É preciso encontrar mecanismos para isolar essa matéria extremamente quente de tudo que poderia esfriá-la", explicou o chefe de projetos da Comissão de Energia Atômica da França (CEA), Erik Lefebvre, à AFP.

Há décadas, os cientistas tentam fazer com que a energia produzida pela fusão nuclear exceda a usada para causar a reação.

Trata-se de demonstrar que é possível obter um "ganho líquido de energia", uma etapa crucial que entusiasma muitos cientistas ao redor do mundo.

Mas "o caminho ainda é muito longo" até "uma demonstração em escala industrial e comercialmente viável", alerta Erik Lefebvre, para quem esses projetos ainda exigem 20, ou 30 anos de trabalho.

Ao contrário da fissão, a fusão não acarreta o risco de um acidente nuclear. Se houver uma falha no sistema, a reação é simplesmente interrompida, explica Lefebvre.

Além disso, a fusão produz menos rejeitos radioativos do que as centrais atuais geram. E não produz gases de efeito estufa.

"É uma fonte de energia totalmente descarbonizada, que gera poucos resíduos e que é intrinsecamente muito segura" para o que seria "uma solução futura para os problemas energéticos em escala global", resume Lefebvre.

Devido ao seu estado de desenvolvimento, não representa uma solução imediata para a crise climática e para a necessidade de uma rápida transição de energias fósseis.

Sobre o assunto Fusão nuclear: pesquisa gera avanço histórico na geração de energia limpa

Tags