Iraniano de 20 anos que mede 65 cm é eleito o homem mais baixo do mundo

Um iraniano de 20 anos tornou- se o homem mais baixo do mundo, de acordo com o Guinness World Records 2022. Medindo 65 cm de altura, Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, é o quarto homem adulto mais baixo já registrado na empresa.

As medições para confirmar a estatura do rapaz foram feitas em Dubai, em uma das sedes da Guinness. Foi constatado que o jovem, que pesa 6,5 kg, é cerca de 7 cm mais baixo que o colombiano Edward "Niño" Hernández, o antigo dono do posto de “homem mais baixo do mundo”.

Cuidados especiais

Afshin pretende usar a visibilidade que ganhou após o recorde para ajudar seus pais com as despesas nas compras de seus medicamentos. A baixa estatura do homem requer cuidados especiais, como roupas feitas sob medida, e tratamentos médicos. Em entrevista ao Guinness, o pai do jovem relatou que o seu tamanho o impediu de ir à escola, já que os tratamentos o deixavam com fraqueza física.

O rapaz, que vive em uma aldeia localizada no Condado de Bukan, na província do Azerbaijão Ocidental, no Irã, é retratado pelos vizinhos como um homem extrovertido e bem popular na região. Para passar o tempo, Ghaderzadeh costuma assistir desenhos animados - seu preferido é Tom e Jerry - além de navegar nas redes sociais.



Confira vídeo:

