Fusão nuclear: pesquisa gera avanço histórico na geração de energia limpa

Pesquisadores dos Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira, 13, um avanço histórico na fusão nuclear, algo que pode revolucionar a produção de energia na Terra. O Laboratório Nacional Lawrence Livermore (LLNL), ligado ao Departamento de Energia americano, informou, via Twitter, que seu experimento "produziu mais energia de fusão do que a energia laser usada" para causar a reação.

