Lula repete 2002 e chora durante discurso de diplomação no TSE

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chorou enquanto discursava na cerimônia de diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 12. Lula iniciou a fala mencionando sua trajetória política e o fato de não ter diploma universitário.

"Na minha primeira diplomação em 2002, eu lembrei da ousadia do povo brasileiro para conceder, muitas vezes questionado por não ter diploma universitário", disse ele se emocionando. Lula foi aplaudido por seus convidados que lotaram o TSE.

Ele repete o gesto que fez na primeira vez em que foi diplomado como presidente em 2002.

Durante o discurso, Lula fez ainda críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Sem citar o nome do adversário, o petista afirmou que o País escolheu "o amor em vez do ódio e a verdade em vez da mentira, a democracia em vez do arbítrio". Segundo o presidente eleito, as eleições de 2022 foram marcadas pela tentava de destruição das instituições, unindo poder econômico e uma "fábrica de fake news". Reclamou ainda da tentativa de compra de votos por meio de recursos do orçamento público. "A nação foi envenenada com mentiras, tivemos episódio de violência política. No entanto, a democracia venceu", ressaltou.

Lula defendeu ainda harmonia entre os Poderes e pediu "coragem" para se evitar no País novas aventura autoritárias. Destacou ainda a necessidade de mais participação popular nas decisões do governo. "É com a missão de garantir a normalidade democrática que recebo pela terceira vez esse diploma de presidente do Brasil", finalizou.