Ativista da ONG Memorial garante que 'não haverá solução diplomática' para guerra na Ucrânia

Irina Shcherbakova, cofundadora da associação russa Memorial, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2022, assegurou neste domingo (4) que não vê uma "solução diplomática" possível para a guerra na Ucrânia enquanto o Presidente russo, Vladimir Putin, se mantiver no poder.

"Estou absolutamente convencida de que não há solução diplomática possível com o regime de Putin enquanto ele estiver lá", disse Shcherbakova, que deixou a Rússia em exílio após o início da invasão russa da Ucrânia. Atualmente vive na Alemanha.

"A solução que está sendo apresentada agora é uma solução militar", declarou a militante russa, que recebeu o prêmio Marion Doenhoff na cidade do norte da Alemanha por sua defesa dos direitos humanos na Rússia.

Shcherbakova disse que uma negociação diplomática só poderá ocorrer "quando a Ucrânia considerar a guerra como vencida e que pode ser encerrada".

O chanceler alemão, Olaf Scholz, que entregou o prêmio Marion Doenhoff, afirmou que os esforços de Shcherbakova mostram o caminho para "um futuro melhor para a Rússia".

Scholz afirmou que a guerra não pode terminar como "uma vitória do expansionismo russo", mas a Rússia "sempre estará lá" após o fim do conflito.

Os líderes da Memorial receberão o Prêmio Nobel da Paz no dia 10 de dezembro em Oslo, juntamente com o militante bielorrusso defensor dos direitos humanos Ales Bialiatski e os chefes do Centro Ucraniano para as Liberdades Civis.

A ONG Memorial, fundado em 1989, se dedica a denunciar os crimes cometidos durante o período stalinista na União Soviética, além de as violações dos direitos humanos na Rússia.

A Justiça Russa proibiu esta organização no final de 2021.

