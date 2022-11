Avião colide com caminhão e provoca incêndio em aeroporto no Peru

Após colidir com um caminhão, um Airbus da Latam Airlines pegou fogo pouco antes de decolar do Aeroporto Internacional Jorge Chávez na cidade de Callao, a 11 km da capital do Peru.

O avião de modelo A320 se preparava para levantar voo quando o veículo de serviços se chocou com a asa direita da aeronave, provocando a colisão.

O acidente fez com que a asa se arrastasse pelo chão junto com a turbina, iniciando um incêndio. O caminhão estava junto a outros veículos de apoio saindo de uma área anexa ao aeroporto que estava em obras.

O chefe do Corpo de Bombeiros, Mario Casaretto, contou ao Jornal El Comercio que equipes de quatro unidades do corpo de bombeiros foram acionadas para cuidar da ocorrência.

Em primeiro momento, foi divulgado pela Latam que não houve mortos no acidente, mas a empresa que administra o Aeroporto, Lima Airlines Partner, informou minutos mais tarde, que dois bombeiros aéreos morreram no acidente.

A companhia aérea confirmou o ocorrido com o voo de rota Lima-Juliaca no momento em que o avião decolar do aeroporto de Lima.

A empresa afirmou que está apurando informações sobre o acidente e disse ainda que prioriza o atendimento às pessoas que estavam no avião no momento do ocorrido. De acordo com o Flightradar24, que monitora aeronaves, quando o airbus estava prestes a decolar, estava a 238 km/h.

Dois passageiros publicaram em suas redes sociais uma foto fora do avião com a legenda “quando a vida te dá uma segunda oportunidade”. As operações do aeroporto de Calleo estão suspensas até a tarde de sábado, 19.

Cuando la vida te da una segunda oportunidad #latam pic.twitter.com/Vd98Zu98Uo — Enrique Varsi-Rospigliosi (@enriquevarsi) November 18, 2022

