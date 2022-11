Três pessoas são condenadas à prisão perpétua por queda de avião na Ucrânia em 2014

Uma corte holandesa condenou dois cidadãos russos e um ucraniano à prisão perpétua, nesta quinta-feira (17), em um julgamento realizado à revelia pela queda do avião MH17 da Malaysia Airlines em 2014, em uma área do leste da Ucrânia dominada por separatistas pró-Rússia.

"O tribunal entende que as acusações são tão graves que considera que apenas a pena máxima de prisão é adequada", disse o juiz Hendrik Steenhuis, no caso relacionado com aquela tragédia que deixou 298 mortos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

dk/js/meb/tt

Tags