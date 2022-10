"Amigavelmente": Gisele Bündchen e Tom Brady anunciam divórcio

12:21 | Out. 28, 2022

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen e a estrela da Liga de Futebol Americano (NFL) Tom Brady anunciaram pelas redes sociais nesta sexta, 28, que se divorciaram "amigavelmente". O ex-casal teve dois filhos e a união durou 13 anos.

"Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem", escreveu Gisele nas redes sociais.

"A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível", seguiu a brasileira.

Há meses a relação dos dois vinha sendo alvo de especulações. Em março, a imprensa de entretenimento afirmou que a modelo teria dado um "ultimato" para o jogador se aposentar. Ele chegou a anunciar a saída da carreira, mas retornou pouco mais de um mês depois. O casal estaria vivendo separado por conta da agenda de Tom.

Em setembro, Gisele declarou em entrevista à revista Elle que gostaria que Tom " fosse mais presente".

