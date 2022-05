FBI diz que está investigando tiroteio em Buffalo como 'crime de ódio'

O FBI informou neste sábado (14) que está investigando o tiroteio que deixou 10 pessoas mortas em um mercado da cidade de Buffalo, Nova York, como um "crime de ódio".

"Estamos investigando este incidente como um crime de ódio e um caso de extremismo violento com motivação racial", disse à imprensa Stephen Belongia, agente especial do escritório do FBI em Buffalo.

