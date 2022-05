Homem morre de infarto nos EUA enquanto enterrava vítima que havia estrangulado

Um homem americano morreu devido a um "caso cardíaco" no quintal de sua casa no estado da Carolina do Sul enquanto enterrava uma mulher que ele havia estrangulado, informaram autoridades locais na quarta-feira (10).

Os policiais responderam a um caso de um homem inconsciente na cidade de Trenton (sudeste dos Estados Unidos) e ao chegarem em sua casa encontraram Joseph McKinnon, de 60 anos, já sem vida, confirmaran o xerife do condado de Edgefield, Jody Rowland, e o legista, David Burnett.

"McKinnon não apresentava sinais de traumatismo e se suspeita que morreu por causas naturais", indicou o comunicado.

"Enquanto investigavam a morte e notificavam os familiares, os policiais localizaram um segundo corpo em uma vala recém aberta. Patricia Ruth Dent, de 65 anos, do mesmo endereço, que parece ter morrido em consequência de um crime".

Dent foi encontrada atada e envolta a sacolas de lixo dentro da vala. As necrópsias revelarão as causas de ambas as mortes.

As provas e declarações de testemunhas indicam que McKinnon atacou Dent em sua casa.

