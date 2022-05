Investigadores alemães anunciam novas provas no caso Maddie

A investigação sobre o desaparecimento há quinze anos no sul de Portugal de Madeleine McCann, uma menina de três anos, avança graças a novas provas que apontam ao principal suspeito, informou um porta-voz do Ministério Público alemão à televisão portuguesa.

"A investigação continua e descobrimos novos elementos, novas evidências, não evidências forenses, mas evidências", disse Hans Christian Wolters, porta-voz do Ministério Público de Brunswick, encarregado da parte alemã deste caso, em uma entrevista transmitida na terça-feira à noite no canal CMTV.

O promotor português anunciou em 22 de abril a acusação, a seu pedido, de um suspeito na Alemanha, no âmbito da investigação "em cooperação com as autoridades inglesas e alemãs".

A sua identidade ou a natureza das suspeitas que pesam sobre ele não foram especificadas, mas segundo a Justiça alemã trata-se de Christian B., reincidente que viveu vários anos no sul de Portugal.

Este homem, que cumpre pena na prisão pelo estupro de uma americana de 72 anos em 2005 em Portugal, já havia sido identificado por investigadores alemães em 2020 como o principal suspeito do assassinato da menina britânica.

Em 3 de maio de 2007, Madeleine McCann desapareceu pouco antes de completar quatro anos na Praia da Luz, um balneário da região turística do Algarve, onde estava de férias com sua família.

