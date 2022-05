Espuma de rio contaminado "invade" cidade na Colômbia

Uma grande quantidade de espuma tóxica que veio de um rio poluído em Mosquera, perto da capital Bogotá, na Colômbia, tomou conta de parte da cidade. As camadas da espuma voaram pelo local, cobrindo casas e fazendo com que moradores fugissem dos fragmentos nas últimas semanas.

Segundo relatos de moradores, a espuma tem um cheiro ruim e está contaminada. “O cheiro era terrível, e tivemos que lidar com essa espuma por muito tempo. Estamos enfrentando perigo. Alguém pode ter caído na espuma daquele rio e não conseguimos encontrar", disse a moradora Luz Mariela Gómez em entrevista ao The Guardin.

TOXIC FOAM: #Foam from a polluted river covered parts of Mosquera, #Colombia Wednesday, April 27, 2022. The local government said the contaminated foam comes from detergents being poured into the river and the recent rain. #toxicfoam #news3now #localnews8 pic.twitter.com/EFuUnhBQCZ