Contrabandista é preso com ouro escondido na peruca e no reto em aeroporto da Índia

Com ouro escondido embaixo da peruca, um contrabandista foi preso no aeroporto internacional Indira Gandhi, em Nova Délhi, na Índia, nesta quarta-feira, 27. O homem estava chegando de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e foi pego pelos funcionários da alfândega. Além do ouro encontrado na peruca, o homem ainda carregava mais duas capsulas com o material no reto.

O suspeito estaria levando 630 gramas de ouro. O material apreendido é avaliado em R$ 192 mil. O momento do flagrante foi registrado por funcionários e divulgado pelo jornal The Times of India. O vídeo mostra o disfarce do contrabandista enquanto a polícia descobre o ouro colado à cabeça do homem.

De acordo com a agência de notícias indiana Asian News International, o passageiro foi detido e as investigações estão em andamento para esclarecer se há mais envolvidos no crime.

Essa é a segunda prisão neste mês envolvendo contrabando de ouro na Índia. No país asiático, cerca de 2.895 kg de ouro foram apreendidos de 2011 a janeiro de 2022. Um total de 1.632 pessoas, incluindo 324 estrangeiros, foram presos por isso.



