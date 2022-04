Após Twitter, Elon Musk diz que vai comprar Coca-Cola e adicionar cocaína na fórmula

Elon Musk usou seu perfil no Twitter nessa quarta-feira, 28, para brincar ao dizer que irá comprar a Coca-Cola e fará o incremento de cocaína na composição do líquido. Há dois dias, o homem mais rico do Mundo fez a aquisição do Twitter por cerca de US$ 44 bilhões (R$ 220 bilhões na cotação atual), prometendo deixar a rede social mais divertida e com maior liberdade de expressão.

"Vou comprar a Coca-Cola da próxima vez para colocar cocaína de volta nela", escreveu o dono da SpaceX e Tesla em sua conta no "passarinho".

O tweet foi feito às 9h56min desta quinta e até a publicação desta matéria, havia angariado mais de 4 milhões de curtidas, 625 mil retweets e 162 mil tweets com comentários. Cerca de uma hora depois, ele tuitou novamente dizendo que iria comprar o Mc Donald's para consertar as máquinas de sorvete.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

"Escutem, eu não falo milagres, ok?", brincou Musk. O novo proprietário do Twitter falou que, para ganhar a confiança dos usuários da plataforma, precisará chatear tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda, num movimento que ele descreve como liberdade de expressão.



