Twitter mostra resultados mistos no 1º trimestre de 2022

O Twitter publicou, nesta quinta-feira (28), resultados mistos do 1º trimestre, com uma receita abaixo das estimativas, mas um aumento do número de usuários ativos, três dias após o acordo de compra do bilionário Elon Musk.

A rede social do pássaro azul registrou lucro de US$ 513,3 milhões, mais de sete vezes o nível do ano anterior, na esteira de um ganho único fruto de um desinvestimento. A receita aumentou 16%, a US$ 1,2 bilhão, ligeiramente abaixo do US$ 1,22 bilhão esperado pelos analistas.

O número de usuários ativos do Twitter subiu para 229 milhões, um pouco acima das expectativas dos analistas, que antecipam que estes talvez sejam um dos últimos relatórios de ganhos divulgados pelo Twitter após o acordo com o presidente da Tesla.

Na segunda-feira, Musk anunciou um acordo para adquirir o Twitter por US$ 44 bilhões, a US$ 54,20 por ação em dinheiro. Inicialmente, a plataforma resistiu às abordagens de Musk. Mudou abruptamente de rumo, porém, depois que o empresário levantou bilhões de dólares em financiamento de grandes bancos para complementar o aporte de sua fortuna pessoal.

