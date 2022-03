Saiba por que os russos usam a letra Z como símbolo militar pró-guerra

Tanques de guerra, vídeos e até atletas vestidos com camisas grafadas com "Z" pintado foram vistos pela primeira vez desde a invasão russa ao território da Ucrânia

Para além das redes sociais, a letra "Z" tem tomado inúmeros espaços durante os recentes conflitos no leste europeu, incluindo os tanques, as escolas e até o uniforte de atletas que apoiam a invasão da Ucrânia pela Rússia. A letra se transformou numa forma de expressar o sentimento russo pró-Putin a favor da ação militar.

Um exemplo é a Copa do Mundo de Ginástica, onde o russo Ivan Kuliak utilizou um uniforme sem a bandeira do país. Na hora de subir ao pódio - ficou em terceiro lugar -, Kuliak colocou um adesivo com a letra "Z" no seu uniforme.

Apesar de haver mais de uma versão sobre a letra, que não existe na língua russa, é do alfabeto romano, segundo o Ministério da Defesa da Rússia escreveu no Instagram, o Z remete a "Za pobedy", que significa "para a vitória". A letra também foi inserida em comunicações oficiais, nas quais o governo enfatizou, em inglês, o discurso de que a guerra visa "desmilitariZar" e "desnaZificar" a Ucrânia.

Na mesma linha, o "V", que também aparece grafada em tanques e nas divulgações oficiais, seria uma referência à frase “a missão será cumprida”, simbolizada nas frases "sila pravde", que significa "o poder da verdade"; e "zadacha budet vypolnena".

Enquanto isso, alguns analistas avaliam que as letras podem ter surgido como uma sinalização militar de identificação para evitar fogo amigo ou para indicar uma localização, mas que acabou viralizando. Outra teoria sem comprovação é de que o Z seria a primeira letra do segundo nome do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Em outras regiões, alguns chamaram os veículos pintados com o símbolo de “Esquadrão Zorro”.

Em entrevista à CNN, o especialista em política de defesa russa, Rob Lee, que rastreia os veículos “Z” desde o inicio da invasão russa à fronteira da Ucrânia, afirmou que o símbolo pode se referir a contingentes militares designados para a luta no país. “Parece que as forças russas perto da fronteira estão pintando marcadores, neste caso ‘Z’, em veículos para identificar diferentes forças-tarefa ou escalões”, disse o estudante de doutorado no Departamento de Estudos de Guerra do King’s College London, em 19 de fevereiro.





