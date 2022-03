Mais de dois milhões de refugiados da Ucrânia em apenas 12 dias de invasão russa

Mais de dois milhões de pessoas fugiram dos combates na Ucrânia nos 12 dias de guerra desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, de acordo com os dados atualizados da ONU publicados nesta terça-feira (8).

O Alto Comissariado das Nações Unidos para os Refugiados (Acnur) contabiliza 2.011.312 refugiados que fugiram da guerra da Ucrânia, segundo os dados publicados nesta terça-feira às 10H30 GMT (7H30 de Brasília).

Isto corresponde a 276.000 refugiados adicionais na comparação com segunda-feira.

As autoridades da ONU esperam que o fluxo aumente, sobretudo no caso de abertura de corredores humanitários que devem permitir, a princípio, aos civis sair das grandes cidades ucranianas cercadas pelo exército russo.

Até o momento, vários acordos de retirada fracassaram.

"Hoje, a saída de refugiados da Ucrânia alcançou 2 milhões. 2 milhões", tuitou o alto comissário para os refugiados, o italiano Filippo Grandi.

"Esta é a crise de refugiados de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial", alertou Grandi no domingo.

Grandi visitou Romênia, Moldávia e Polônia, três países de fronteira com a Ucrânia, que recebem refugiados ucranianos.

De acordo com a ONU, até quatro milhões de pessoas podem abandonar o país devido ao conflito.

Antes do início do conflito, a Ucrânia tinha mais de 37 milhões de habitantes nos territórios controlados por Kiev, o que não inclui a península da Crimeia - anexada pela Rússia em 2014 - nem as duas zonas sob controle dos separatistas pró-Moscou do leste do país.

Polônia recebeu mais da metade dos refugiados, 1.204.403, segundo o balanço do Acnur.

Antes da crise, 1,5 milhão de ucranianos já moravam na Polônia, a maioria para trabalhar neste país membro da União Europeia.

A Hungria recebeu 191.348 refugiados, segundo o Acnur, pouco menos de 10% do total.

O país possui cinco postos fronteiriços com a Ucrânia e várias cidades limítrofes, como Zahony, disponibilizaram edifícios públicos para alojar ucranianos.

Um total de 140.745 moradores da Ucrânia fugiram para a Eslováquia devido à guerra, 12.576 delas nas últimas 24 horas.

Um total de 82.762 refugiados estão no território moldávio, um pequeno país de 2,6 milhões de habitantes e um dos mais pobres da Europa, segundo o Acnur.

Após chegar à Moldávia, parte dos refugiados continua a viagem para a Romênia ou Hungria.

O Acnur contabilizou 82.062 refugiados procedentes da Ucrânia até domingo. Assim como na Moldávia, muitos refugiados decidem seguir para outros países ao oeste.

O número de pessoas que buscaram refúgio na Rússia não é atualizado desde 3 de março, quando era de 53.300 (3,1% do total).

O Acnur informou que, entre 18 e 23 de fevereiro, 96.000 pessoas passaram dos territórios separatistas pró-Moscou de Donetsk e Lugansk para a Rússia.

A agência da ONU também informou que 210.239 pessoas, mais de 10% do total, se refugiaram em outros países europeus, mais distantes das fronteiras da Ucrânia.

