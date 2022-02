Rússia diz que aceita conversar com Ucrânia, após apelo de presidente ucraniano

O Kremlin concordou em realizar conversas com a Ucrânia, dizendo que a Rússia está disposta a enviar uma delegação à capital de Belarus, Minsk. "Em resposta à oferta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin está pronto para enviar a Minsk uma delegação russa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres, segundo agências de notícias russas. Ele disse que os representantes incluiriam funcionários da defesa e dos ministérios das Relações Exteriores, assim como do gabinete presidencial.

Em uma declaração em vídeo nesta sexta-feira, Zelensky pediu ao presidente russo, Putin, que se reunisse para conversas. "Gostaria de me dirigir ao presidente da Federação Russa mais uma vez. A luta está acontecendo em toda a Ucrânia. Vamos sentar à mesa de negociações para impedir a morte de pessoas", disse ele em russo em um vídeo publicado em seu canal no Telegram. Fonte: Dow Jones Newswires.

