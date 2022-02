Forças russas se aproximam de Kiev pelo nordeste e pelo leste (Exército ucraniano)

Tropas russas se aproximavam de Kiev pelo nordeste e leste, nesta sexta-feira (25), um avanço que se soma à ofensiva pelo norte anunciada no início desta manhã - informa a página do Estado-Maior do Exército ucraniano.

"Tendo sido repelido pelos defensores de Tcherniguiv, o inimigo procura contornar a cidade para atacar a capital. Para isso, ele se lança na direção Kosoltets-Brovary e Konotop-Nezhin-Kiev. Konotop caiu", acrescenta a mesma fonte.

