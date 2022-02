Zelensky: exigimos que Rússia seja desligada do sistema bancário global Swift

Após conversa telefônica com o presidente da França, Emmanuel Macron, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta-feira, 24, que exigiu o desligamento da Rússia do sistema Swift, rede funciona como canal de comunicação entre os bancos de todo o mundo.

Em publicação no Twitter, Zelensky escreveu ainda que demanda a introdução de uma zona de exclusão aérea (No Fly Zone) no espaço aéreo ucraniano e outros "medidas efetivas para parar o agressor". Segundo ele, a União Europeia introduzirá mais um pacote de duras sanções contra os russos.

Apesar do apelo de Zelensky, líderes ocidentais ainda estão divididos sobre a decisão de excluir a Rússia do Swift, de acordo com reportagem do Financial Times. O Reino Unido quer a imediata remoção, mas a UE resiste.

