Rússia diz ter destruído 74 instalações militares da Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta quinta-feira que as Forças Armadas do país destruíram 74 instalações militares da Ucrânia, entre elas 11 bases aéreas. De acordo com o órgão, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, determinou que os soldados ucranianos sejam tratados "com respeito" e disse que os que entregarem suas armas receberão oferta para deixar a região por "corredores seguros". A pasta ainda confirmou a perda de um jato de ataque Su-25 por "erro do piloto".

Chernobyl

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em sua conta no Twitter que as forças militares da Rússia estão tentando tomar a usina nuclear desativada de Chernobyl, localizada na fronteira ucraniana com Belarus.

"Nossos defensores estão dando suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita", afirmou o mandatário, em referência o desastre nuclear após a explosão de um reator da usina, então sobre o controle da União Soviética.

Segundo Zelensky, a primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, foi avisada do fato. "Esta é uma declaração de guerra contra toda a Europa", escreveu o presidente ucraniano. Com informações da Associated Press.

