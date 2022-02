Biden promete liberar reservas de petróleo para aliviar americanos

O presidente americano, Joe Biden, comprometeu-se nesta quinta-feira (24) a liberar petróleo da reserva estratégica se for necessário para proteger os consumidores do impacto do aumento dos preços.

Os preços estão em franca ascensão pela invasão da Ucrânia pela Rússia e a perspectiva de que o abastecimento da Rússia seja afetado.

Washington "liberará barris adicionais de petróleo quando as condições o justificarem", disse Biden, destacando que "os americanos já estão sofrendo".

Além disso, antecipou que os Estados Unidos estão trabalhando com aliados em uma "liberação coletiva de reservas estratégicas de petróleo dos principais países consumidores de energia".

