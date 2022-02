Biden diz que "mundo responsabilizará ataque injustificado da Rússia" à Ucrânia

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden diz que "mundo responsabilizará Rússia" por ataque à Ucrânia. Para o democrata, a invasão causará "perda catastrófica de vidas:.

Sobre o assunto Putin anuncia invasão do leste da Ucrânia pelo Exército da Rússia

Putin promete retaliação a quem interferir na invasão da Rússia na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos denunciou nesta quinta-feira, 24, o "ataque injustificado" da Rússia contra a Ucrânia, depois que seu colega russo, Vladimir Putin, anunciou uma "operação militar" em defesa dos separatistas no leste daquele país.

"O presidente Putin escolheu (iniciar) uma guerra premeditada que causará perdas e sofrimento humanos catastróficos", disse Joe Biden em comunicado. A Rússia "é responsável pela morte e destruição que este ataque causará", insistiu.



Biden apresentará ainda nesta quinta-feira as "consequências" para a Rússia do que considera um "ataque injustificado", anunciou em comunicado, no qual também especificou que se reunirá no mesmo dia com seus colegas do G7.

O presidente americano tem agendada uma reunião virtual a portas fechadas com os líderes do G7 (Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos) às 14h GMT (11h de Brasília) de quinta-feira e fará um discurso público mais tarde.

Na quarta-feira, Biden anunciou que imporia sanções ao gasoduto Nord Stream 2, que vai da Rússia à Alemanha e é um dos projetos geopolíticos e energéticos mais importantes para Moscou. A Alemanha havia anunciado anteriormente que suspenderia o desenvolvimento do projeto.

Autoridades americanas disseram que qualquer escalada russa na Ucrânia, que ocorreu na noite desta quarta-feira, desencadearia sanções cada vez mais duras que poderiam atingir bancos maiores, mais oligarcas e interromper as exportações de equipamentos de alta tecnologia.

"As orações de todo o mundo estão com o povo da Ucrânia esta noite, que sofre um ataque não provocado e injustificado das forças militares russas", disse Biden. "O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará perdas catastróficas de vidas e sofrimento humano", enfatizou.

Operação militar russa

Vladimir Putin, anunciou uma "operação militar" na Ucrânia nesta quinta-feira, 24, e pediu aos soldados daquele país que deponham suas armas, desafiando os apelos globais para evitar a guerra.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, foi outro a condenar "ataque não provocado e irresponsável" da Rússia à Ucrânia.

"Condeno veementemente o ataque não provocado e irresponsável da Rússia à Ucrânia, que coloca em risco inúmeras vidas de civis. Mais uma vez, apesar de nossas repetidas advertências e esforços incansáveis para se engajar na diplomacia, a Rússia escolheu o caminho da agressão contra um país independente e soberano", disse Stoltenberg em um comunicado, anunciando uma reunião de aliados da Otan para abordar as "consequências das ações agressivas da Rússia".

A Otan se aproximou nos últimos meses da Ucrânia, com interesse que a ex-nação soviética fizesse parte do grupo. O movimento desencadeou a tensão com os russos, que culminou com a invasão e ameaças de Vladimir Putin ao Ocidente.



