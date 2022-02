Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-diplomacia-conflito:

1/ Mapa com as principais operações bélicas do exército russo após a queda da União Soviética em 1991. (135 x 104 mm) - Reenvio disponível

2/ Mapa da Europa com a rede de gasodutos em operação e projetados, destacando os que saem da Rússia. (180 x 137 mm) - Reenvio disponível

3/ Gráfico que mostra o peso do gás russo em relação ao conjunto das importações de gás dos países europeus. (89 x 91 mm) - Disponível

4/ Gráfico em que se mostram os principais bancos da Rússia. (89 x 86 mm) - Disponível

5/ Evolução do valor do rublo russo em relação ao euro nos últimos seis meses. (89 x 64 mm) - Disponível

6/ Principais sanções adotadas por países ocidentais contra a Rússia, após o reconhecimento da independência das duas regiões separatistas de Donbass. (135x128 mm) - Disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 23 de fevereiro. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 23 de fevereiro. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 23 de fevereiro. (45 x 86 mm) - Disponível

* Argentina-incêndios-clima-seca: mapa da Argentina com localização da superfície queimada na província de Corrientes entre 15 de janeiro e 16 de fevereiro de 2022. (89 x 110 mm) - Acompanha reportagem de Sonia Ávalos - Disponível

* Somália-fome-conflito-ajuda: mapa da Somália com a localização de Baidoa. (45 x 52 mm) - Disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* Chile-clima-meio-ambiente-ciência-natureza: mapa do Chile localizando os Campos de Gelo, terceira maior reserva de gelo glacial do mundo. (135 x 95 mm) - Acompanha reportagem de Alberto PEÑA e Pablo COZZAGLIO - Disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

