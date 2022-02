Comunicado do Business Wire :rf IDEAS

A rf IDEAS, líder global no projeto e fabricação de leitores de credenciais para autenticação e acesso lógico, estará presente na Conferência HIMSS22 em Orlando, Flórida (Estande n.º 1313) com os principais parceiros e uma gama completa de soluções de gerenciamento de acesso de identidade para segurança da saúde.

A equipe e os parceiros da rf IDEAS fornecerão experiência e soluções de produtos para ajudar os participantes a resolverem os desafios em evolução do ecossistema de identidade de saúde. Isso inclui a simplificação de fluxos de trabalho com acesso único, proteção de dados com impressão segura e aumento da produtividade por meio de autenticação multifator.

Compartilhando o estande da rf IDEAS estarão os parceiros HP, NetIQ, KSI, LG, PaperCut, mAIrobotics, Imprivata e Lenovo. Os visitantes podem esperar discussões aprofundadas e demonstrações de produtos, desde o menor leitor com WAVE ID® Nano USB-C até o WAVE ID® Bio com autenticação multifator integrada.

"Colaboramos com a rf IDEAS como nosso parceiro de autenticação em nossos aplicativos de saúde mais críticos", disse Meinhard Ullrich, Diretor de Parceiros de Ecossistemas da América do Norte da Imprivata. "Nossa oferta combinada permite que profissionais de saúde e equipes de TI acessem soluções seguras e econômicas para fluxos de trabalho simplificados e conformidade simplificada com HIPAA."

De acordo com Tod Besse, vice-presidente sênior de vendas globais e desenvolvimento de negócios da rf IDEAS, o tema da conferência "Reimagine Healthcare" combina perfeitamente com o foco contínuo da empresa. "Estamos entusiasmados em apresentar produtos comprovados e recursos de serviço robustos que ajudam as organizações de saúde a enfrentar os desafios do mundo real para proteger suas empresas e alcançar novos objetivos."

A HIMSS é uma conferência e exposição global de saúde que foca no ecossistema de cuidados à saúde, conectando profissionais para educação, inovação e colaboração. A HIMSS22 será realizada de 14 a 18 de março de 2022, em Orlando, Flórida.

Para saber mais sobre nossas colaborações com parceiros, visite rfideas.com/HIMSS22.

Sobre a rf IDEAS

A rf IDEAS, Inc. é líder em soluções de acesso lógico para os setores de saúde, fabricação, governamental, educacional e empresarial. Os leitores WAVE ID® da empresa (anteriormente chamados de pcProx®) contam com a confiança de usuários do mundo todo e o respaldo de sólidas parcerias estabelecidas com importantes fornecedores de gestão de acesso de identidade. Os leitores da rf IDEAS possibilitam soluções inovadoras para acesso único (single sign-on, SSO), impressão segura, monitoramento de presença e autenticação móvel, e são compatíveis com praticamente todas as credenciais do mundo. Para saber mais, acesse www.rfIDEAS.com.

rf IDEAS® é uma marca comercial registrada da rf IDEAS Inc. Todas as demais marcas comerciais, marcas de serviço e nomes de produtos ou serviços pertencem a seus respectivos proprietários.

Contato

Contato de mídia Megan Flynn T: 312.573.2220 x209 E: Marketing@rfIDEAS.com

