Colômbia descriminaliza o aborto nas primeiras 24 semanas de gravidez

Um alto tribunal descriminalizou nesta segunda-feira (21) o aborto na Colômbia nas primeiras 24 semanas de gravidez, uma decisão inédita neste país de maioria católica, que o coloca na órbita de países latino-americanos que liberaram esta prática.

A "conduta do aborto só será punível quando for realizada depois da vigésima quarta (24) semana de gestação", informou a Corte Constitucional em um comunicado. Após a etapa inicial da gravidez, vigorarão as condições já fixadas pelo tribunal, que só avaliza o aborto em caso de estupro, se a saúde da mãe está correr risco ou quando o feto tiver uma má-formação que comprometa sua sobrevivência.

lv/jss/ltl/mvv

