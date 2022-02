Repsol diz que recolheu 98% do petróleo derramado na costa do Peru

A petrolífera espanhola Repsol afirmou nesta sexta-feira (18) que retirou 98% do óleo derramado na costa peruana em 15 de janeiro durante o descarregamento do navio petroleiro Mare Doricum, na refinaria La Pampilla, na costa central peruana.

"Segundo os modelos, entre as praias e o mar não deve haver mais que 2% do petróleo bruto derramado no meio ambiente", disse Jaime Fernández-Cuesta, presidente da Repsol Peru, durante uma coletiva de imprensa na própria refinaria.

O governo peruano estima que 11.900 barris foram derramados, mas a empresa diz que foram 10.400.

A Repsol explicou que a quantidade de hidrocarbonetos a ser coletada é reduzida em 35% da descarga quando misturada com água e areia, e por processos físicos como a evaporação.

Com base nisso, e embora a Repsol não tenha especificado o volume a recolher, os 2% restantes traduzem-se em cerca de 135 barris, segundo seu cálculo do vazamento.

Este volume difere muito do que foi indicado esta semana pelo ministro do Meio Ambiente, Modesto Montoya, que disse que apenas 2.000 barris haviam sido recolhidos.

Fernández-Cuesta também apontou que "de acordo com os modelos preditivos, o fundo do mar não deve ser afetado".

A Repsol atribuiu o vazamento às fortes ondas causadas por uma explosão vulcânica submarina em Tonga horas antes, e apresentou uma queixa à empresa italiana Fratelli d'Amico Armadori, proprietária do Mare Doricum.

Fernández-Cuesta afirmou que o acidente foi causado pelo "movimento descontrolado da embarcação, que na época pesava mais de 110.000 toneladas" e que rompeu os sistemas da refinaria para conter os petroleiros. A Repsol assegura que o navio se deslocou "mais de 50 metros" durante a descarga do óleo.

A empresa também explicou que completou 79% de seu "plano de primeira resposta". Este programa contempla a contenção, recuperação e limpeza das áreas afetadas para sua entrega segundo as normas ambientais do Peru, assim como a avaliação durante seis meses do impacto socioambiental do derramamento.

A Repsol estima que entre fevereiro e março esteja concluída a limpeza das costas.

Pescadores e comerciantes da região estão protestando porque o vazamento fez com que a pesca e o turismo desaparecessem.

O Ministério do Meio Ambiente calcula que pelo menos 1.400 hectares de mar e terra foram afetados, além de cerca de 500 hectares de reservas protegidas de fauna marinha.

O Ministério da Produção estima que cerca de 2.500 pescadores artesanais não possam trabalhar devido à contaminação.

