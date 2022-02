Governo da Tailândia recomenda sexo de máscara durante o Dia dos Namorados

Enquanto os apaixonados tailandeses se preparam para trocar demonstrações de afeto no Dia dos Namorados (Dia de São Valentim), as autoridades sanitárias locais ressaltam a necessidade de sexo seguro. Engana-se quem pensa apenas em camisinha, porém. Durante a pandemia, a proteção indicada pelo governo local inclui ainda o uso de máscara contra a Covid-19.

Com o avanço da variante Ômicron, os casos diários de coronavírus neste país turístico do Sudeste Asiático passaram de 8.000 no início do mês para quase o dobro, e as autoridades temem que o Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro, agrave esta tendência.

Sobre o assunto Pai é retirado à força por segurança de escola por se recusar a usar máscara

Homens mais ricos do mundo dobraram as próprias fortunas na pandemia

Com aumento de tensão, Rússia anuncia retirada de diplomatas da Ucrânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Covid não é uma doença sexualmente transmissível, mas é possível pegar Covid-19 pela respiração próxima e pela troca de saliva", explicou o diretor do Escritório de Saúde Reprodutiva, Bunyarit Sukrat, à AFP.

Por esse motivo, ele recomendou que os casais passem por um teste de antígeno antes de seu encontro e que "evitem posições sexuais cara a cara e beijos profundos", disse ele. "Se possível, usar máscara facial durante o sexo pode ajudar a reduzir o risco de Covid", completou Bunyarit, que também recomendou o uso de métodos contraceptivos para evitar gravidez indesejada.

A celebração de São Valentim é muito popular na Tailândia e se considera uma data propícia para se casar.

Tags