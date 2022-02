OMS: 'fase aguda' da pandemia pode acabar em 2022, se 70% do mundo estiver vacinado

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nesta sexta-feira (11) que a "fase aguda" da pandemia da covid-19 pode terminar este ano, caso se atinja uma taxa de vacinação de 70% da população mundial.

"Nossa expectativa é do fim da fase aguda da pandemia este ano, desde que 70% da população mundial seja vacinada até o meio do ano, por volta de junho, ou julho", declarou o diretor-geral à imprensa, durante visita à África do Sul.

